Cardi B défend l'attitude de Jay-Z et Beyoncé au Super Bowl !

Bardi défend une nouvelle fois l'honneur du monde urbain, trop souvent critiqué par les politiques...

Cardi B bientôt présidente ? La rappeuse ne cesse de s'embrouiller avec plusieurs personnalités politiques sur Twitter. Après avoir sévèrement réprimander Donald Trump sur l'Iran il y a quelques semaines, elle revient à la charge pour défendre... Jay-Z et Beyoncé ! Explications.

Vous le savez : Queen Cardi B a le sang chaud ! En plus de ses embrouilles à répétitions qui font sa réputation, la rappeuse est une artiste extrêmement engagée politiquement. En grandissant pauvre, en ayant connu les galères, elle prend partie pour les classes pauvres, la communauté black américaine et bien sûr, latine (elle est latina d'origine). Même problème qu'en France, le monde urbain est extrêmement pointé du doigt ! Des critiques qui ne passent pas avec Bardi...

Dimanche dernier, l'un des plus gros évènements aux Etats-Unis a eu lieu : Le Super Bowl. Bien sûr, tout le gratin des stars et autres personnalités américaines étaient présentes ; et parmi elles, le couple milliardaire, Jay-Z et Beyoncé ! Pendant l'hymne national américain, le couple ne s'est pas levé. Un comportement pointé du doigt par une membre active de la politique américaine aux côtés de Trump, Tomi Lahren.

Cette politique s'est emparé de son smartphone pour critiquer Jay-Z et Beyoncé sur Twitter : "Beyoncé et Jay-Z (ancien vendeur de crack) siègent pendant l'hymne national (...) Ce comportement est irrespectueux. Ils critiquent le gouvernement, n'aime pas Trump mais c'est grâce à ce pays qu'ils ont eu des millions de dollars et du succès. Pourquoi n'iraient-ils pas dans un autre pays ?". Ces derniers n'ont pas réagi. En vérité, pas besoin. Cardi B s'est empressée de répondre à leur place avec une belle métaphore qui fait référence aux dérapages médiatiques de Tomi...

D'ailleurs, la nouvelle queen du rap US a déjà eu pas mal d'altercation avec cette même femme qui prend un malin plaisir à souvent s'attaquer au monde de la musique urbaine ! Heureusement que Cardi B est là.