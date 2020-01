50 Cent veut mettre fin à tous ses clashs

Et si le producteur de la série Power avait vu la lumière après la mort de Kobe ?

Et si 50 Cent s’était décidé à ranger le fusil pour dégainer le bouquet de fleurs ? C’est ce que l’on pourrait penser et croire.

Le décès de la star du basket Kobe Bryant semble avoir profondément bouleversé le game, au point de pouvoir changer les mentalités et comportements de certaines personnes, notamment l’un des plus gros trolls sur les réseaux : Fifty.

Lundi 27 janvier, le many man publiait un court extrait sur son fil instagram. Une vidéo où on peut le voir faire une accolade au légendaire numéro 24 des Los Angeles Lakers, peu avant un match entre l’équipe de L.A et celle de N.Y, les Knicks.

"Je ressens le besoin d’achever ce que j’ai à faire dans cette vie après ce départ… Je dois me concentrer, je ne veux plus clasher qui que ce soit et trouver des solutions différentes pour régler les problèmes" déclare-t-il. Un Curtis James Jackson enfin apaisé et dont la mort de Kobe semble l’avoir profondément touché, comme une partie de nous tous…

Un post à retrouver juste ici :

Même si ce message semble sincère, aucun moyen de savoir si le producteur de la série Power tient à mettre fin à ses embrouilles actuelles. Fin décembre, un gros clash avait déjà éclaté entre lui et le rappeur French Montana, pour une histoire un peu bête. Peu après avoir publié une vidéo de lui montant dans sa nouvelle Bugatti, Fifty attaquait le rappeur, mentionnant le fait que la voiture datait de 2008… des querelles qui ressemblent bien à l’ancienne version de Fifty.

Dans ses derniers posts instagram, il s’attaque aussi à Alison Morris, mais cette fois, c’est surement mérité. Peu après le décès de Kobe, la présentatrice des informations sur MSNBC s’adonnait à un quiproquo raciste, utilisant le mot "nigger" pour qualifier l’équipe de Bryant. Un lapsus révélateur qui risque de lui couter cher…

On espère que cette fois-ci, Fifty respectera ses engagements. Pour rappel, il avait déjà affirmé qu’il quittait la plateforme IG, et était de retour trois jours après… Allez Fifty, fait le pour l’amour du basket, ou au moins, pour l’amour de Kobe.