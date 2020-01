6ix9ine : Meek Mill le clashe salement sur les réseaux sociaux !

Sa situation continue d'amuser le rap US...

Polémique en vue ! Après avoir vu sa demande de libération refuser, Tekashi 6ix9ine se fait une nouvelle fois attaquer. Le rappeur Meek Mill a réagi à la photo que la petite amie de 9ine a posté sur Instagram... Attention, ça pique sale !

Mardi dernier, la petite amie de Tekashi 69, Jade a rendu visite à son homme en prison. En se retrouvant en amoureux, elle a pris le temps de faire une jolie photo instagramable. Avec ce post, elle a également ajouté un très long message pour mettre au clair la situation : "Ils t'ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de ta fille, ils ont essayé de te tuer et ils t'ont volé des millions de dollars. Si tu balances pour le restant de ta vie, les gens vont essayer de te tuer et si tu ne balances pas, tu passes 47 ans de ta vie en prison où on essaye quand même de te tuer(...)".

Un message qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux mais c'est celle de Meek Mill qui a retenu notre attention. Le rappeur avait déjà pas mal bavé sur le cas 6ix9ine. Il était contre sa coopération. Et aujourd'hui, il en rigole ! Pour rappel des faits, 6ix9ine avait demandé la semaine passée sa libération. Il voulait purger sa peine à domicile car il se sent "menacer" en prison : "That witness protection drip" traduit "Cette protection des témoins ne fonctionne pas !". Le rappeur aux cheveux coloré pensait qu'en coopérant avec la justice sa libération serait rapide mais il semble que le juge chargé de son cas soit tenace. Pour l'heure, ses "poucaveries" n'ont donc servi à rien, hormis peut-être d'avoir réduit sa peine...