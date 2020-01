French Montana spoile "Power" dans son beef avec 50 Cent !

Mais quand ce clash par compte Instagram interféré va-t-il se terminer ?

Depuis sa sortie de l'hôpital, French Montana se fait sans cesse attaquer par 50 Cent ! Pour se venger, le rappeur marocain a balancé pas mal de dossiers sur Fifty et là, ça va même plus loin : French vient de nous balancer la fin de la série "Power", la série de 50 Cent... On vous dit tout !

Le rappeur 50 Cent vit de deux choses : les clashs sur les réseaux sociaux et sa série "Power". Le rap c'est derrière lui. Depuis quelques années, Fifty vit uniquement de clashs contre des rappeurs via les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'Instagram lui ait retiré son compte pendant une semaine. Le dernier beef en date : French Montana. Le rappeur de New York a décidé de troller French en postant une photo de lui à l'hôpital entouré de nounours. Le Montana n'a pas du tout apprécié cette provocation. Il a alors lâché les dossiers dont une photo de 50 Cent et Eminem... en train de s'embrasser passionnément. Mais ça n'est pas fini ! Fifty aurait acheté les streams du rappeur qui vient de sortir un nouveau projet, "Montana". Bref, vous l'aurez compris, rien ne va plus entre ces deux monstres du rap game américain. Surtout depuis l'achat de streams qui faussent les résultats du nouvel album du marocain... Son sang n'a fait qu'un tour ! Il vient de balancer au monde entier la suite de la série de Fifty.

Le spoil ou la pire hantise de ces dernières années ? La première mi-saison de "Power" a commencé depuis peu aux Etats-Unis (c'est la sixième et dernière saison de ce projet à succès). French Montana a donc décidé de partager un moment crucial de la série sur son compte Instagram officielle en écrivant : "Information de dernières minutes ! Tout tes épisodes nous disent pas qui a tué le fantôme de demain... Voici, la fin de l'épisode de demain, laissez-moi vous éviter de perdre une heure de votre vie".