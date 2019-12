Drake relance son beef avec Pusha T

Dans une interview pour le podcast "Rap Radar" !

On dirait bien que Drake ne compte pas enterrer la hache de guerre avec Pusha-T et Kanye !

Dans une interview donnée au podcast "Rap Radar" et publiée sur sa chaine YouTube, sortie le 25 décembre, Drake explique pourquoi ces deux beefs ne s'arrêterons jamais. Pour rappel, Pusha avait sorti le morceau "The Story of Adidon" révélant l'existence du fils caché de Drake.

"Je n'ai aucune raison de vouloir réparer quoi que ce soit avec lui" déclarait Drizzy en parlant de Pusha, avant de rajouter "La situation est arrivé à un point de non-retour, et il ne peut plus y avoir une réconciliation."

En bon seigneur, Drake reconnait que ce morceau lui avait fait très mal. Alors qu'il a fait la tournée des salles en Europe cette année, le rappeur canadien reconnaissait que ce morceau de Pusha-T était sa première défaite dans le monde du rap, avant de rajouter que même s'il y avait des règles dans le monde des battles rap, il ne s'attendait pas à ce que Push les écoute et les suive.

Il conclue d'ailleurs en disant : "Certaines personnes aiment sa musique, personnellement je n'aime pas car je n'y crois pas du tout."

Au final, l'embrouille avec Kanye West est elle aussi un peu liée à Pusha-T. En effet, dans une interview datant d'octobre 2018, dans le talk-show de LeBron James, Drake confiait qu'il pensait que c'était Kanye qui avait révélé l'existence d'Adonis à Pusha, alors son nouveau petit protégé fraichement signé.

"C’est de là que tout cela découle. Tout est parti de lui. Malgré tout, il est toujours celui qui a façonné la majorité de ma pensée, mes compétences, et tout mon art. Kanye West est mon artiste préféré. Ce ne sont que des faits. Je n’ai aucun problème à dire que … Les choses ont changé." déclarait donc l'artiste canadien, avant d'affirmer que les paroles de Sicko Mode étaient bien à destination de Kanye....

Et l'un des plus gros hits maker de la décennie ne semble pas vouloir reparler avec Kanye de sitôt. Une belle façon pour Drake de revenir sur les 10 dernières années. Pour les plus courageux et bilingue, l'ITW est dispo ici et dure.... Deux heures vingt. Joyeux Noël !