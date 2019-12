6ix9ine : Ses victimes, traumatisées, s'adressent au juge pour ne pas le laisser sortir !

Les victimes de 9ine ont écrit une lettre au juge sur les séquelles que le rappeur a laissé dans leurs vies...

Le jour de gloire est arrivé... Ou pas ! Aujourd'hui, le cœur de Tekashi 6ix9ine ne tient plus, le rappeur de 23 ans va enfin passer devant le juge et connaitre sa sentence officielle. Une journée compliquée s'annoncent pour les représentants de la justice mais aussi pour 9ine puisque plusieurs victimes de ses crimes ont adressé une lettre ouverte au juge... Voici les détails !

Une journée de plus dans la vie palpitante de Daniel Hernandez aka 6ix9ine ! Ancien caméraman devenu rappeur, Tekashi 69 a été arrêté à cause de ses crimes au sein des Nine Trey Gangsta Bloods (la branche des Bloods la plus violence de New York). Mais voilà : 9ine est trop jeune, trop peu immature, trop impulsif aussi... L'artiste d'origine sudaméricaine a décidé de trahir publiquement son gang et de les balancer à la justice. La finalité étant de sortir de prison plus rapidement au lieu de purger sa peine de 47 ans de prison !

Les têtes sont tombées et il en manque une : celle de 6ix9ine ! Mais ce dernier devrait s'en sortir si on en croit les médias américains. En effet, en début de semaine, la presse américaine et même l'avocat de Kodak Black annonçaient la sortie imminente du rappeur. Pourquoi ? parce que les procureurs demandent sa libération et si le gouvernement protège son témoin, le juge doit se plier à leurs exigences. Mais ça, c'était sans compter sur les nouvelles preuves qui pourraient défavoriser le rappeur...

Deux victimes présumées du rappeur, Tekashi 6ix9ine. Une femme âgée, publiciste, et son assistant qui viennent d'adresser une lettre au juge, rendue public mardi 17 décembre. Dans cette lettre, ils reviennent sur une aggression violente et un vol orchestrés par 9ine et son ex manager, Shotti (condamné à 15 ans de prison ferme à cause des dires de 6ix9ine) :

"Leur cible était un label d'Houston, au Texas. On a été victime d'un vol traumatisant (...). A la suite de toute cette épreuve, j'ai beaucoup souffert d'angoisse mentale et de détresse émotionnelle. Tellement traumatisée par ces conséquences, que même un an après, j'ai beaucoup de mal à surmonter l'incident. Je souffre toujours d'un stress traumatique. Il a même ajouté l'insulte à la blessure en publiant sur les réseaux sociaux, une vidéo de moi échappant aux griffes de ses voyous. La vidéo est devenue virale. Des millions de personne riaient. Je suis maman et même grand-mère et c'est assez difficile de décrire mon état actuel. Je ne peux plus faire ce qu'un adulte normal peut faire. Je ne peux plus travailler et j'ai même pensé à quitter le Texas".

La dame semble traumatiser par l'évènement... Son assistant a également détaillé son traumatisme :

"Je suis devenu un reclus. J'ai arrêté de travailler, j'ai minimisé le temps que je passais en public car j'avais encore très peur pour ma vie. J'ai essayé d'aller à la police mais personne ne voulait prendre mon rapport... Penser à ce qu'il s'est passé m'est douloureux(...) Chaque jour de ma vie je vie dans la crainte qu'on me fasse du mal. J'ai tellement mal (...).".

Des propos très lourds lorsqu'on sait que plusieurs plaintes contre Tekashi 6ix9ine ont été supprimé au nom de sa coopération. Cela veut sans doute dire que plusieurs personnes sont actuellement dans la même situation que ces deux victimes... La semaine dernière, le rappeur avait également adressé une lettre au juge. Il se confessait, il disait avoir honte du mal qu'il a pu faire aux gens... Excuse sincère ou nouvelle stratégie pour sortir de prison ? Seul le procès nous le dira.