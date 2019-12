6ix9ine : un de ses kidnappeurs explique que le beef avec Trippie Redd était une mise en scène !

Il semblerait que la querelle entre 6ix9ine et Trippie Redd ne soit qu'une mascarade.

La grande "story" de 6ix9ine continue ! L'un des membres des Nine Trey Gangsta Bloods a décidé de faire appel pour que les juges revoient sa peine. Ce dernier souhaite revenir sur les propos de 9ine...

Cette affaire judiciaire est devenu le feuilleton préféré des américains : 6ix9ine a trahi son gang pour sortir plus rapidement de prison. Bien évidemment, ses ex confrères désormais condamnés sont tous en colère ! D'ailleurs, l'un d'entre eux avait fait appel en début de semaine pour que sa sanction soit revue à la baisse... Mais pas de bol, ça n'a pas fonctionné pour lui ! Mais cette fois-ci, c'est un autre membre important qui en a fait appel aux juges : Anthony "Harv" Ellison.

Son nom ne vous dit peut-être rien mais c'est lui qui a été reconnu coupable en octobre dernier d'avoir kidnappé et volé Tekashi 6ix9ine. Ce dernier, revient à la charge pour un nouveau procès. Selon le magazine "Complex", Ellison a déposé ce lundi une rêquete juridique pour qu'on puisse revoir sa déclaration de culpabilité et pour qu'un nouveau procès soit engagé. Il ajoute même des détails à l'affaire "Trippie Redd" que 9ine n'avait pas mentionné !

Pour rappel des faits, lorsque Tekashi 69 témoignait contre les membres des Nine Trey, il a confessé devant le juge que le rappeur Trippie Redd était aussi un gros membre des Bloods. Le rappeur avait annoncé que Trippie et Ellison s'étaient battus et que ce dernier aurait frappé violemment Trippie à la bouche. Des charges qui ont été reconnues contre Ellison mais ses avocats viennent enfin de rétablir la vérité !

Apparemment, la "fight" entre Trippie Redd et Ellison était un coup de bluff : une stratégie marketing entre eux pour les besoins du rappeur. Une mise en scène faite de toute pièce que 9ine a ramené à la charge devant les juges pour faire tomber Ellison.

Une chose est sure : la justice ne va pas prendre ces nouvelles informations à la légère... Mais pour faire tomber le rappeur 6ix9ine, il en faut un peu plus ! 9ine devrait avoir son procès le 18 décembre prochain.