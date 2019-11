Kodak Black : Sa sentence sera prononcée cette semaine !

Le rappeur risque une grosse peine de prison...

Kodak Black n'est vraiment pas tiré d'affaire... Le rappeur from Florida a été arrêté il y a quelques semaines pour possession d'armes au Festival Rolling Loud Miami. Depuis, il est placé dans un centre de détention fédéral. Kodak va bientôt passer devant le juge pour connaitre sa sentence... On vous en dit plus !

Le rappeur Kodak Black s'est mis dans de gros ennuis ! Après avoir été arrêté pour port d'armes au Festival Rolling Loud à Miami session 2019, le rappeur a décidé de plaider coupable pour éviter d'entrer dans une affaire juridique beaucoup trop complexe. Kodak est en vérité accusé d'avoir enfreint une loi fédérale en falsifiant des documents afin d'obtenir des armes à feu de façon totalement illégale. Il est actuellement en prison où le rappeur aurait aggravé son cas... Son nom ressort dans une affaire d'aggression sur surveillant. Le surveillant en question aurait même été hospitalisé des suites de ces violences. Son Dj et ami, ShowTime avait récemment donné des informations quant à cette altercation : il pense que si Kodak Black s'est emporté au point de blesser un surveillant, c'est qu'il a dû être bien provoqué.

Gros coup dur pour le rappeur qui devrait enfin avoir des réponses cette semaine... Kodak Black pourrait être passible de quatre à vingt ans de prison pour non-respect des lois fédérales. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, niveau sentence, on ne déconne pas ! Le rappeur pourrait donc bien passer de très longues années derrière les barreaux. Pour rappel, sa sentence devrait tomber le mercredi 13 novembre prochain. Les fans attentent avec impatience...