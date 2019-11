Eminem : A-t-il vraiment insulté Rihanna ?

Slim Shady, le coté obscure d'Eminem aurait défendu Chris Brown en insultant Riri !

Invraisemblable ! Le réseau social, Twitter a tremblé cette semaine après la diffusion d'un son du rappeur Eminem datant de 2009. Un son qui n'est jamais sorti, et pour cause : le rappeur insultait Rihanna et avait pris parti pour Chris Brown dans leur rupture très violente... Explication !

Eminem est un provocateur né ! Depuis des années, le rappeur vit de punchlines cinglantes qui font sa renommée. Après avoir sévèrement clashé Nicki Minaj, Machine Gun Kelly, Mariah Carey, Lord Jamar, Britney Spears et plein d'autres, le "Slim Shady" aurait ajouté un nouveau nom secret à sa liste d'ennemis : il s'agit de Rihanna.

Et oui, c'est surprenant ! Dans cet extrait qui a fuité sur les réseaux sociaux, Eminem clashe Rihanna en disant "Evidemment que je suis du côté de Chris Brown, moi aussi j'aurais démonté cette s*lope si elle m'avait filé des démangeaisons à la b*te". Un couplet hyper violent ! Pour rappel, Rihanna et Chris Brown étaient en couple. Ils se sont séparés après que Chris Brown ait violemment frappé cette dernière. Polémique à l'époque, Rihanna avait le visage complètement défiguré.

Le plus fou dans cette drôle d'histoire c'est que cet extrait date de 2009. En 2010, Eminem a sorti un son qui sera numéro 1 pendant plusieurs années : "Love The Way You Lie"... en featuring avec Rihanna. Et ça n'est pas fini, le son a tellement été un carton que les deux artistes ont sorti "Love The Way You Lie Part II". Pourquoi collaborer avec Queen Riri s'il a hai et prends parti pour Chris Brown ?

Mais là nouveau rebondissement ! Après plusieurs recherches approfondies, aucune mention de Rihanna ou de Chris Brown n'a vraiment été faite dans cette musique : le son publié est un featuring entre Eminem et B.O.B nommé "Things Get Worse". Dans ce son, Eminem s'attaque aux comédiennes Jessica Simpson, Angelina Jolie et Dakota Fanning, pas à Rihanna.

Pour l'instant, ni Rihanna, ni Chris Brown a réagi à la polémique... Cet extrait est donc un mystère.