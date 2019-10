Abbé Road : le concert caritatif avec Fianso !

Sofiane, Soolking, Heuss l'Enfoiré, Vald... Ils étaient tous présents pour la bonne cause.

Des rappeurs au coeur immense ! Jeudi soir dernier, le concert de l'Abbé Road partie 6 a eu lieu. Chaque année, la fondation l'Abbé Pierre fait appel à des rappeurs pour parrainer leur association pour venir en aide aux personnes vivant dans une situation de mal logement en France. Ce concert caritatif a pour but de rassembler des fonds pour financer les aides à apporter à ces personnes. Cette année l'évènement a connu un franc succès !

Quelques semaines avant l'évènement, Generations a eu la chance d'interviewer Christophe Robert, le délégué général de la Fondation l'Abbé Pierre. Christophe explique avoir choisi le rap pour représenter son association car selon lui, le monde urbain et la fondation ont des causes communes. Généralement, les textes de rap traitent régulièrement de la misère, des conditions de vie très primitives dans lesquelles certaines personnes grandissent. Mais aussi, ce rejet de la société qui vient très peu en aide aux personnes dans le besoin. Finalement, elles se sentent rapidement exclus. Le combat est noble et cette année, après Rim'K, après Nekfeu, c'est le rappeur Fianso qui a accepté de parrainer l'évènement.

Sofiane a le coeur sur la main, ça c'est un fait. Christophe Robert nous explique qu'avoir choisi Sofiane pour parrainer son association s'est fait de façon tout à fait naturelle. Ils ont la même idéologie, le même combat. Pour ce fait, le patron du 93 Empire, a amené toute sa team avec lui pour un concert à guichet fermé : les 2 800 places sont parties en une semaine (environ). Dans la liste des invités de prestige, ses frères : Soolking, Heuss l'Enfoiré ou encore Vald. Ils ont tous les trois répondu présent. Le rappeur a également proposé aux deux jeunes prodiges du rap, RK et Chilla de venir performer sur la scène de l'Olympia.

Un concert magique avec une vraie force morale, un vrai message apporté par des rappeurs engagés ! Rendez-vous l'année prochaine, à l'Abbé Road pour de nouvelles surprises...