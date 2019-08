Rick Ross loue les qualités de Nipsey Hussle

Rick Ross veut continuer la mission débutée par Nipsey Hussle.

Alors que "Port of Miami II" est attendu pour le vendredi 9 août, Rick Ross continue de le promouvoir. Dans une interview donnée durant l'émission Apple Music’s Beats 1 Radio, il a reparlé des liens particuliers qui l'unissaient à Nipsey Hussle. Il a notamment expliqué que Nispey était à un niveau supérieur et que c'était maintenant au public de continuer sa mission.

"Je suis fan de lui depuis longtemps, depuis 2009 exactement. Mais je ne pouvais pas le comprendre. Je savais qu'il avait un but et qu'il le comprenait : il savait qu'il était en mesure de parler pour beaucoup de gens qui ne pouvaient pas parler eux-mêmes. Et moi, quand je m'intéresse à un artiste, c'est une des premières qualités que je recherche. Peu importe ce que vous êtes tant que vous comprenez votre but."

Rick Ross, qui s'est fait tatoué le portrait du rappeur californien, a aussi été impressionné par la capacité de Nipsey Hussle de suivre plusieurs chemins à la fois tout en réussissant à garder un équilibre. "Nous l'avons toujours considéré comme un entrepreneur, un père, un dirigeant. Il comprenait sa position et nous devons maintenant nous assurer de mener à bien ses objectifs."

Pour cela, Ricky Rozay a un titre dans "Port of Miami II" enregistré avec Nipsey Hussle, "Rich Nigga Life". "On y parle encore une fois de la longévité et de la compréhension des sacrifices qu'il faut faire pour atteindre les échelons supérieurs".

Avec un tel soutien, l'héritage de Nipsey Hussle n'est pas prêt de s'éteindre.