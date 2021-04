Le rappeur s'est éteint des suites d'une overdose.

Le rappeur DMX est décédé ce matin, annonce sa famille. Sous assistance respiratoire depuis plusieurs jours des suites d'une overdose et d'une crise cardiaque, le rappeur s'est officiellement éteint.



La nouvelle a été annoncée par son équipe au média américain XXL Magazine : "Nous sommes très touché de vous annoncer le décès de DMX, de son vrai nom Earl Simmons, décédé à l'âge de 50 ans à l'hôpital White Plains entouré de ses proches. Earl était un warrior qui s'est battu jusqu'à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons tous ces moments passés à ses côtés. Sa musique a inspiré un nombre incalculable de fans à travers le monde et son héritage vivra pour toujours. Merci pour le soutien et l'amour que nous avons reçu pendant cette période difficile. Merci de respecter notre intimité dans le deuil et la perte de notre frère, père, oncle et l'homme que tout le monde connaît sous le nom de DMX. Nous vous communiquerons les informations pour ses funérailles dès que tout est finalisé."



Il y a quelques heures, TMZ a rapporté que le rappeur avait subi des tests de fonctionnalité cérébrale le 7 avril afin de déterminer si son était cérébral s'était amélioré. Cependant, les résultats ont révélé que l'état du cerveau de DMX n'avait pas évolué.

Le rappeur était à l'hôpital White Plains dans l'État de New York depuis le 3 avril où il a été admis en soins intensifs. Dans un état végétatif depuis une semaine, DMX s'est battu jusqu'à la fin.



Dès l'annonce de son hospialisation, de nombreux rappeurs ont partagé des messages de soutien sur les réseaux sociaux : Rick Ross, Swizz Beatz, Eminem, Kid Cudi, Snoop Dogg et Busta Rhymes. Le rap US est en deuil.