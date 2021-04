NLE Choppa piégé ?

Le rappeur se dit victime d’un coup monté.

NLE Choppa s’est exprimé sur Twitter, suite à son arrestation du 28 mars. Il assure être victime d’une grande conspiration ayant pour but de le détruire.

Dimanche 28 mars, NLE Choppa s’est fait arrêter en Floride. Il a été conduit à la prison de Broward dans le même état pour cambriolage, possession d’armes et possession de drogues. Un arrestation qui a surpris beaucoup de monde, ses fans en première ligne. En effet, le rappeur de 18 ans avait annoncé il y a quelque temps être un homme nouveau. Concentré davantage sur la méditation que sur les excès, il avait démarré une nouvelle vie.

C’est pourquoi, suite à cette arrestation assez surprenante, l’interprète de "Narrow Road" a tenu à faire une déclaration. Il a clamé son innocence sur Twitter : "Tout d’abord, quand tu commences à changer des vies autour de toi et que tu commences à te démarquer pour quelque chose de profond, tu deviens une cible pour certaines personnes et aussi le diable. J’ai été piégée pendant l’arrestation, des substances que je ne consomme pas que je n’utilise pas et que je ne possède pas, ont été placées sur moi. Mon nom a été associé à des mensonges et j’ai été maltraité dans le processus". Il rajoute : "Tous les médias, chaînes d’infos etc. en ont parlé et ont peint un tableau sur une nouvelle surface que j’ai créé en travaillant dur. Je vais me battre et repartir en homme libre, souvenez-vous : innocent jusqu’à preuve du contraire, non coupable jusqu’à preuve de culpabilité. Je demande à ceux qui me soutiennent de rester droit et de laisser Dieu faire son travail. Merci, je vous aime tous". À travers ce long message, NLE Choppa a tenu à rétablir la vérité. Pour le moment l’enquête se poursuit.

Après avoir payé sa caution, NLE Choppa s’est concentré à nouveau sur la musique. Le rappeur a partagé un nouveau titre "Beat Box (First Day out) Freestyle" avec un clip qu’il a lui-même réalisé. Un bon moyen de nous faire patienter avant que la lumière soit faite sur son affaire.