Saweetie et Quavo : violente bagarre dans un ascenseur !

Saweetie et Quavo ont été filmés en pleine altercation.

Une grosse dispute entre le membre des Migos et Saweetie a fuité sur les réseaux sociaux. On y voit les deux artistes en venir aux mains dans un ascenseur. Une scène qui a choqué la Toile.

Saweetie et Quavo, un couple qui en a fait rêver plus d’un. Une romance en apparence idyllique qui s’est achevée il y a quelques jours. C’est la rappeuse qui a annoncé la nouvelle en première sur les réseaux sociaux. Elle écrit : "Je suis célibataire, j’ai enduré trop de trahisons et trop de douleurs derrière le rideau pour entretenir une fausse histoire dégradante pour moi. Les cadeaux ne pansent pas les plaies et l’amour n’est pas réel quand l’intimité est offerte à d’autres femmes".

Celui qui va bientôt être au cinéma avait rapidement rétorqué : "J’avais de l’amour pour toi et je suis déçu de tout ça. Tu n’es pas la femme que je croyais. Je ne te souhaite rien d’autre que le meilleur". Clap de fin donc pour cette love story made in USA. Mais il semblerait que derrière cette rupture se cachait une relation toxique, comme en démontre les images publiées par TMZ.

Sur cette vidéo capturée par la caméra d’un ascenseur, on voit celle qui va peut-être collaborer avec Cardi B et Quavo se disputer violemment, s’arrachant une mallette et se mettre même des coups. TMZ affirme que cette altercation a eu lieu avant leur séparation en 2020.

Pour le moment aucun des deux concernés ne s’est exprimé. On attend donc toujours des précisions sur la cause de cette bagarre.