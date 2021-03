Le rappeur a surpris tout le monde !

NLE Choppa s'est fait arrêter le 28 mars en Floride. Le rappeur est accusé de cambriolage, possession d’armes et possession de drogues.

Alors qu'il semblait s’être adapté à sa nouvelle vie, l’artiste de 18 ans est retombé dans ses travers. Il y a quelques mois, NLE Choppa avait annoncé au monde qu’il avait décidé d’adopter un mode de vie sain. Fini les morceaux de musique violents et terminé la weed, l’alcool et même la viande. Il se concentrait désormais sur la méditation et la "positive attitude". Même s’il en avait surpris plus d’un avec cette annonce, le rappeur avait l’air de s’être fait à ce nouveau style de vie. Il l’avait même prouvé avec son morceau "Done" ou encore à travers son album spirituel "From Dark to Light". Il avait déclaré : "Après avoir médité, j'ai réalisé que tout était énergie". Ainsi que : "J'ai vraiment commencé à éliminer beaucoup de choses dans ma vie". Aujourd'hui Il est donc logique de se demander, mais que s’est-il passé ?

Dimanche 28 mars, NLE Choppa a été arrêté en Floride pour cambriolage, possession d’armes et possession de drogues. Il avait avec lui 20 grammes de marijuana et une version générique du Xanax appelé Alprazolam. L’interprète de "Moonlight" a donc été conduit à la prison de Broward, toujours en Floride. Alors que le rappeur assurait avec fierté être un nouvel homme, son arrestation est assez surprenante. On devrait en savoir en savoir plus sur son inculpation dans les jours qui arrivent.