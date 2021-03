50 Cent traite Young Buck de menteur

Leur beef n'est pas un coup de com'.

Franchement, on était étonné. Quand Young Buck a révélé que son beef avec 50 Cent était fake et qu'il s'agissait d'une stratégie établie entre les deux rappeurs pour faire monter le buzz, on s'attendait que à ce que le boss du G-Unit le renvoie dans les cordes. Parce que vu les saloperies que les deux ex-amis se sont envoyées, on avait quand même du mal à croire qu'ils n'étaient pas sincères. Et évidemment ça n'a pas raté, Fifty a remis les pendules à l'heure en traitant son ancien associé de menteur.

Dans une récente interview, Young Buck avait ainsi affirmé :

"On n'est pas en beef, vous comprenez ? C'est ce que les enfoirés comme vous récoltent à force d'attendre les clashs, on a joué avec vous. Et on a gagné, parce qu'on a fait croire aux enfoirés que vous êtes qu'on était en beef et qu'on ne s'aimait pas. J'étais au téléphone avec lui, on vient de tourner une vidéo hier, j'ai envie de la sortir pour que le monde la voit. Ces merdes de réseaux sociaux vous ont monté au cerveau."

Mais dans un commentaire posté sur les réseaux sociaux, 50 Cent a tenu à rétablir la vérité. Le post commence par un émoji où un personnage se cache le visage avec sa main. Le reste du texte est à l'avenant :

"Il se ridiculise. Et l'homme transgenre avec qui il sortait depuis un an se met en colère à chaque fois qu'il ment. Arrête de mentir m*rde !"

Les propos de 50 Cent sur la sexualité de Young Buck sont un de ses principaux angles d'attaques contre son ancien partenaire du G-Unit. Il s'appuie sur une interview donnée par Buck qui avait expliqué qu'il avait bien rencontré une femme transgenre sans qu'il ne se passe rien entre eux. Mais cela a suffi pour que 50 Cent multiplie les attaques contre son ancien ami, parlant régulièrement de sa sexualité.

Quoi qu'en dise Young Buck, 50 Cent ne semble pas du tout d'accord avec lui et n'envisage certainement pas de faire la paix... On n'a pas fini d'entendre parler du beef entre les deux anciens membres du G-Unit.