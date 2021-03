SCH : les chiffres fous de "Julius II"

SCH a cassé internet avec la sortie de son projet.

SCH est en train de tout simplement braquer l'industrie du rap français depuis plus d'un an maintenant. Depuis la sortie de "Rooftop" en fin d'année 2019, il a multiplié les apparitions remarquées au point que les fans commencent à se demander si ça ne serait pas le meilleur rappeur de France en ce moment. Une question légitime, surtout quand on écoute ses couplets dans le projet marseillais "13'Organisé", lui qui a signé les meilleurs phases de l'album. Depuis, le S a sorti "Julius II", hier, et les chiffres sont déjà "carrément incroyables".

La dictature 18 sons de sch en haut du top deezer France ( y a 19 sons dans l'album JVLIVS || dont 2 ou 3 sons transaction) pic.twitter.com/DD1khFCGOQ — spol (c moi) (@spolV10) March 20, 2021

L'album semble avoir complètement convaincu les internautes qui se sont empressés de le faire monter dans les Tops de toutes les plateformes de streaming. Pour commencer, en seulement deux heures, SCH avait apparemment déjà installé 8 sons de "Julius II" dans le top 200 Spotify. Depuis, il s'est également emparé des 15 premières places du top Apple Music France, et il a surtout mis 18 de ses 19 titres dans le top 20 Deezer. De vraies performances pour le rappeur qui n'avait jamais connu de tels succès aussi vite (sauf peut-être pour 13'Organisé), même s'il a évidemment déjà quelques classiques et quelques gros succès à son actif.

????SCH s’est emparé des 15 premières places du TOP Apple Music France ! pic.twitter.com/n68kKLiOMz — Kultur (@Kulturlesite_) March 19, 2021

Plus que par les chiffres, les internautes sont également nombreux à saluer le travail global autour du projet. Le soin apporté aux différents visuels (clips, cover) et la trame autour de "Julius II" font que la Toile est très élogieuse au sujet de SCH, quand d'autres grosses pointures se sont fait allumées pour un manque d'ambition et d'originalité (on ne donnera pas de nom). Le S s'installe donc encore un peu plus dans le coeur des auditeurs, oui ma gâtée. Et ce, même si certaines mauvaises langues essaient de le rabaisser...