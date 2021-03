Famous Dex s'est fait braquer !

Sale période pour Famous Dex...

Il ne fait pas bon être une célébrité lorsqu'on se ballade dans des zones frappées par la pauvreté. SCH l'expliquait très bien, lors de ses premières interviews : quand il repasse au quartier, il s'habille simplement, pas de manière exubérante avec de grosses marques et des bijoux chers, sinon il sait qu'il s'expose à ce que l'appât du gain fasse son effet. Kim Kardashian en avait fait la triste leçon à Paris, mais c'est désormais au tour de Famous Dex d'être la victime de cet appât du gain, aux Etats-Unis cette fois.

Le rappeur, membre du label fondé par Rich The Kid, jouit d'une belle notoriété outre-Atlantique, même s'il ne fait pas partie des pus grosses stars du game US. Il est en tout cas suffisamment riche et connu pour s'acheter une montre à 50 000 dollars, puis se faire suivre et dépouiller dans la rue. C'est exactement ce qui semble lui être arrivé dans la nuit de Mercredi, dans la vallée de San Fernando. Selon TMZ, le rappeur a déclaré qu'il rencontrait un ami pendant cette soirée, et qu'il avait apporté la montre pour faire un shooting vidéo. Mais après ça, il s'est senti suivi dans la rue.

Quand il arrête sa voiture, de nombreux hommes sont venus l'entourer en pointant des armes sur lui. Famous Dex a également affirmé que ces hommes lui ont pris la montre, et quelques milliers de dollars en cash. Mais après un post Instagram un peu suspect (le post a été supprimé depuis), certains internautes ont lancé des théories comme quoi il avait inventé cette histoire de vol de montre, qui serait toujours en sa possession. Affaire à suivre donc !