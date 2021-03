Kanye West : son ex garde du corps va sortir un documentaire choc !

Celui qui a assuré la protection du rappeur à de nombreuses reprises prépare un documentaire.

Kanye West fait une nouvelle fois parler de lui. Mais involontairement cette fois. Son ancien garde du corps s’apprête à livrer un documentaire qui va faire du bruit. Dans ce dernier, il va s’exprimer sur pas mal d’histoires inconnues du grand public.

Kanye West a beaucoup de choses à gérer. Entre son divorce, les répercussions sur son travail, les nombreuses polémiques qui l’accablent ou encore sa santé mentale… Il traverse une période pour le moins difficile. Et c’est loin d’être terminé.

Steve Stanulis, un ancien garde du corps de celui qui possède plus de 500 sneakers s’est exprimé. Il dit être en train de travailler sur un documentaire "explosif". Ce dernier concerne l’auteur de "Jesus Is King". Steve a travaillé plusieurs fois pour Kanye et Kim Kardashian. Il affirme que ses propos interpellent et intéressent pas mal de producteurs. Il explique dans le média Page Six : "Deux studios m'ont approché. Ils voient cela comme un documentaire sur 48h ou quelque chose du genre de 'L'Arme Fatale". Cela vient de ma bouche, j'ai travaillé deux fois avec Kanye. Chaque jour était une nouvelle aventure. Il y a des tonnes d'histoires dont je n'ai pas encore parlé".

Il faut savoir que l'ex-garde du corps et le rappeur sont en beef depuis plusieurs années. Ye avait décidé de poursuivre son ancien homme de main en justice. Il l’accuse d’avoir divulgué des informations confidentielles sur son couple.

Cela ne risque pas de s'arranger avec ce projet. Ce qui est certain c’est que le documentaire va certainement faire le buzz.