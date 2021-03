Dr. Dre : confidences sur "Detox"

Too Short livre des anecdotes sur "Detox", et c'est savoureux...

"Detox", c'est l'un des projets les plus mythiques de l'histoire du rap. Pourtant, il n'est jamais sorti, mais c'est justement ça qui en fait toute la légende. Personne ne sait vraiment à qui aurait pu ressembler le projet, puisque Dre a brouillé les pistes en balançant des morceaux un peu faibles ("Kush", "I Need a Doctor") et en verrouillant totalement la communication autour de l'album. Initialement prévu pour le début des années 2000, on commence donc à avoir quelques informations sur un des plus gros "échecs" de la carrière de Dr. Dre.

C'est Too $hort qui a vendu la mèche. Lors d'une interview pour HipHopDX, on lui a demandé des précisions sur ce que le rappeur appelle lui-même "le meilleur couplet de sa carrière", son featuring avec Dre sur "Man's Best Friend", jamais sorti. Le rappeur de la Bay Area révèle que "j'ai d'abord fait une session de 8 heures pour enregistrer le couplet. Puis une autre session de huit heures pour retravailler le couplet. Et à la fin il m'a rappelé pour que je dise "Pussy" pendant 4 heures". Il avoue toutefois n'avoir eu aucun regret car à l'écoute du morceau, il n'avait jamais sonné comme ça de toute sa vie.

Il nous décrit également Dre comme quelqu'un d'acharné et très capricieux, très exigeant : "Je suis un gars du studio, alors j'ai fait mes recherches. Les gens n'arrêtaient pas de me dire : "C'est dur de travaille ravec Dre". Puis j'ai parlé à Snoop et il a dit : "la plupart des enfoirés ne peuvent pas être avec Dre en studio. Il te réduira en bouillie et te ratatinera, et tu sortiras de là avec la queue entre les jambes. Ca n'aura pas de sens, les conneries qu'il te dit, mais fais-le, c'est tout. Quoi qu'il dise fais-le, ne discute pas". Alors quand i m'a fait dire "pussy" pendant 4 heures, j'étais genre "Très bien, on va faire cette merde, Dr. Dre".

Une anecdote assez folle, qui illustre bien l'état d'esprit de Dre. Too Short avoue que le maestro de la West Coast a enregistré plus de 200 morceaux pour Detox. Un beau gâchis...