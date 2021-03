6ix9ine nie être une balance

Dans une interview pour TMZ.

6ix9ine est apparu dans un épisode récent de TMZ Live où il est revenu sur sa décision de devenir témoin à charge pour le gouvernement fédéral contre le gang des Nine Trey Gangsta Bloods. Dans cette conversation, il a notamment nié être un "snitch", une balance rappelant encore une fois que son équipe l'avait trahi d'abord en le kidnappant en 2018.

"Quelle est la définition d'une balance ? Quelle est la loyauté envers vous ? Si un membre du personnel de TMZ vous a kidnappé, est-ce que vous allez rester fidèle ? Ce sont mes gars mais avec combien était avec moi en 2018 ? J'ai bousculé la côte ouest, j'ai eu un beef à Houston, j'ai eu des problèmes à Chicago. Est-ce que j'ai été kidnappé par Chicago, le Texas ou la côte ouest ? Est-ce que ce sont eux qui m'ont kidnappé ? Non, j'ai été kidnappé par mes propres amis. Ce que j'ai fait, ce n'est pas moucharder, j'ai réalisé que Dieu m'avait mis là pour couper mon herbe afin que je puisse y voir les serpents..."

Et quand TMZ a demandé à Tekashi s'il avait peur pour sa sécurité, le rappeur de Brooklyn s'est tourné vers le Dunkin 'Donuts et a noyé le poisson.

"Non, parce que je vais Dunkin’ Donuts pour commander un café. C'est en prison que je suis devenu accro au café. Je ne savais pas à quel point le café me rendait heureux. C'est délicieux et ça te fait aller aux toilettes en deux secondes."

Quoi qu'il en dise, 6ix9ine est considéré par la majeure partie du rap game comme un rat et on le surnomme d'ailleurs "Snitch9ine" et vit avec une sécurité permanente pour assurer sa protection. Alors, il peut croire ce qu'il veut, mais il vit quand même avec une cible dans le dos...