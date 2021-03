6ix9ine de nouveau poursuivi

Personne ne lui fait de cadeaux.

Décidément, peut-être que 6ix9ine aurait dû rester discret. C'est sûr, on parle moins de lui mais au moins, les gens l'oublient et ne pensent à le traîner devant les tribunaux. Depuis son retour tonitruant sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming, il a failli se battre avec Meek Mill, il a été accusé d'avoir jeté une bouteille de champagne à la tête d'une stripteaseuse etc. Aujourd'hui, une société de protection rapprochée le poursuit parce qu'il leur doit des milliers de dollars selon TMZ qui a sorti l'information. Et ça date puisqu'il s'agit de prestations qui se sont déroulées avant son incarcération, en 2018, période durant laquelle Tekashi était généralement entouré d'une équipe de sécurité employée par la société plaignante, Metropolitan Patrol.

Selon les documents judiciaires, cette société affirme que le rappeur de Brooklyn a signé avec eux un contrat dans lequel ils acceptent de lui fournir une sécurité armée 24 heures sur 24. Les documents en précisent même l'organisation des quarts de garde et leurs tarifs : 85 $ l'heure pendant la journée et 127,50 $ l'heure pour la nuit. Metropolitan Patrol affirme également lui avoir fourni des véhicules blindés dont un Yukon et deux Ford Explorers style policier avec lumières et sirènes.

Au total, la société de protection demande 75 000 $ à 6ix9ine pour les 11 jours durant lesquels ses hommes ont protégé le rappeur de Brooklyn. A cela s'ajoute les pénalités de retard et les frais de justice soit 88 000 dollars.

L'avocat de Tekashi, Lance Lazzaro a expliqué que son client ne pouvait tenu pour responsable de cette dette puisque c'est la société de booking qui s'occupait de son client qui était chargée de payer cette facture. Pour lui, la poursuite est donc "sans fondement".