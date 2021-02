Bobby Shmurda libéré aujourd'hui

La tension monte.

Bobby Shmurda devrait être libéré de prison, aujourd'hui, mardi 23 février après avoir obtenu sa liberté conditionnelle de la part du Département des affaires pénitentiaires de l'État de New York et passé plus de six ans derrière les barreaux. Juste avant ce grand jour, une vidéo a été publiée sur le compte Instagram de l'artiste de Brooklyn pour préparer son retour comme il se doit. Le clip reprend un passage du film "King of New York" qui date de 1990 et qui met en vedette l'acteur Christopher Walken dans le rôle de l'ancien baron de la drogue Frank White quittant Rikers Island. C'est exactement le sentiment que doit ressentir Bobby Shurmda surtout que le clip est accompagné de cette légende : "Comment voulez-vous m'oublier ?"

Selon TMZ, la mère de Shmurda, Leslie Pollard, a déclaré que la première chose qu'il fera après avoir retrouvé la liberté sera de profiter d'un repas intime en famille pour "garder de la fraîcheur" pour la suite qu'il consacrera à la musique. Sa liberté conditionnelle l'oblige aussi à se rendre régulièrement dans le bureau de son agent de probation jusqu'en 2026.

Lundi 22 février, le rappeur a partagé un message via son équipe et un nouveau compte Instagram.

"Mon équipe a créé cette page Instagram après le piratage de ma page d'origine, mais grâce à mes fans dévoués, j'ai réussi à faire vérifier ma page et aussi 1 million d'abonnés sans jamais être actif sur cette page. Merci d'être resté fidèle et d'avoir passé cette peine de six ans avec moi. Je vous aime tous et j'ai hâte de vous voir bientôt. Sincèrement, Bod boy Bobby."

A sa sortie, il pourra compter sur Quavo qui a même prévu d'être devant la prison au moment où il sera libéré. Lors d'une interview avec Billboard, le rappeur de Migos a expliqué qu'il attendrait son pote juste devant pour faire une grande fête.

"Je vais chercher mon gars. Je vais aller chercher Bobby Shmurda. Je suis sur le point d’aller le chercher. Je vais le laisser vous montrer comment je vais le chercher. "

Ce n'est plus qu'une question d'heures...