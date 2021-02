6ix9ine : Meek Mill, Akademiks, il lance une grosse offensive !

Tekashi tape tous azimuts !

Nouvel épisode dans la guerre qui oppose 6ix9ine et Meek Mill. En effet, le rappeur multicolore vient de publier une lettre du service juridique de Roc Nation qui travaille avec le MC de Philadelphie demandant à ce que la vidéo de "Zaza" soit supprimée de toutes les plateformes à cause du passage de leur altercation il y a quelques jours à la sortie d'un club d'Atlanta. Il semble que Meek n'ait pas vraiment apprécié la référence et a demandé à son équipe juridique de faire quelque chose. Evidemment, il n'en fallait pas plus pour que Tekashi se moque de son nouvel ennemi.

"Meek Mill a écrit une lettre à mes avocats. IL A DIT QUE NOUS L'AFFICHIONS. POURQUOI COMMENCER QUELQUE CHOSE QUE VOUS NE POUVEZ PAS FINIR ????? IL VEUT ÊTRE ENLEVÉ DE LA VIDÉO CAR LES GENS SE MOQUENT DE LUI. LOL, c'est vraiment une s*lope."

La lettre est adressée au vice-président exécutif de Create Music Group, Inc., George Karalexis, et insiste pour que la vidéo "ZAZA" soit retirée rapidement.

"[La vidéo] exploite de manière inappropriée et illégale l'image de M. [Robert] Williams au profit commercial de CMG, sans son autorisation ou son consentement. Nous exigeons que CMG cesse et renonce immédiatement à cette exploitation de l'image de notre client et supprime la vidéo de toutes les plates-formes publiques."

Pour le moment, tout cela est sans effet car on peut toujours voir le clip de "Zaza" sur YouTube...

Mais ce n'est pas tout, avec 6ix9ine, il se passe toujours quelque chose de nouveau. Il s'en est aussi pris à son ami Akademiks qui parlait de son nouveau collier à un million de dollars. Il lui a notamment reproché de traiter ce sujet alors que l'actualité était le shooting sur le tournage du clip de Roddy Ricch et 42 Dugg. Il écrit notamment dans les commentaires : "Roddy Ricch et 42 Dugg ont été abattus, AK, pourquoi je dois faire ton travail ?"

Et pourtant, cette chaîne d'une valeur d'un million de dollars a aussi pour but de troller ses concurrents et adversaires. Dans la longue vidéo au cours de laquelle il a présenté son bijou, 6ix9ine a notamment déclaré :

"Les rappeurs ne jouent pas dans la même catégorie que moi. Regardez cette chaîne, elle vaut un million de dollars !"

La vidéo comporte aussi d'autres provocations notamment sur ceux qui portent des bijoux en hommage à leurs amis morts. Certains ont certainement dû se sentir visé... Et c'était le but de l'offensive géante de 6ix9ine, provoquer, encore et toujours, ses ennemis.