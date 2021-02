Sadek menace Lil Uzi Vert et son diamant

Sadek est très remonté contre le rappeur américain

Si on a l'habitude de voir les stars de la musique un peu sur le déclin faire toutes sortes de caprices bizarres pour attirer l'attention, la dernière frasque de Lil Uzi Vert est tout de même surprenante. En effet, le rappeur s'est incrusté à l'avant du crane, sur le front, un gros diamant d'une valeur de 24 millions de dollars. Un caprice de star qui en a fait rigoler beaucoup sur les réseaux, surtout après les photos du saignement de son front posté sur le net quelques jours plus tard. D'autres, comme Sadek, trouvent ça assez ridicule et n'hésitent pas à menacer l'américain.

Dans une vidéo apparemment extraite d'une story Snapchat, le rappeur du 93 s'en prend violemment à Lil Uzi Vert et son diamant, avec toujours une petite touche humoristique. Il suggère en effet, à tous ceux qui n'ont pas trop eu de chances dans les études, un petit plan oseille assez simple : "On attend que Lil Uzi Vert vienne à Paris, shoot, balayette éclair et au revoir le diamant de tsunade", comparant ainsi Uzi Vert à un personnage de Naruto. Mais Sadek n'en reste pas là.

????EXCLU — Sadek annonce sa reconversion dans le grand banditisme et formule un plan d’action pour dépouiller Lil Uzi Vert pic.twitter.com/WOvtcukspl — RvpLand ???? (@RvpLand) February 4, 2021

Un peu plus énervé, il enchaîne en disant "On va t'apprendre à mettre 24 millions au milieu du front alors que y'en a qui meurent de faim, en**lé de ta race de petit américain, tout moche et dégueulasse, gribouillé". Des menaces assez claires et sans équivoque.