6ix9ine fait un retour fracassant !

Tekashi tease un nouveau morceau.

Porté plus ou moins disparu depuis l'échec de son album "Tattles Tales", on parlait même d'une possible fin de carrière. Que nenni, 6ix9ine vient de faire un retour tonitruant sur Instagram cette nuit. Au cours de son apparition, Tekashi a même teasé un nouveau morceau.

Toujours dans la délicatesse et la classe, le rappeur de Brooklyn apparaît torse nu, le corps recouvert de tatouages 69. S'il porte désormais une barbe, ses cheveux gardent désormais une teinte naturelle et ne sont plus multicolores comme ils l'étaient auparavant. Devant la caméra, il s'est fait une nouvelle fois provocant dans ses paroles comme dans ses lyrics d'autant qu'il est toujours sous surveillance de la justice et que cela concerne aussi les paroles de ses chansons. Ceci dit, la justice l'a laissé reprendre son rôle de troll en chef alors qu'il en avait l'interdiction, donc les paroles d'une chanson...

"ÊTES-VOUS PRÊT ????? 100 000 commentaires si vous voulez que balance ça tout de suite !!!! J'ai pris assez de pause pour vous montrer à quel point Internet est ennuyeux sans moi. Sucez ma b*te."

Le single ne devrait pas tarder puisque les commentaires ont été innombrables et les vues se comptent déjà en millions.

Dans les lyrics, il dit :

“Are you dumb?/You ain’t spin the block, you a damn lock/Suck a dick/You ain’t kill shit, you got ya n-gga shot/You ain’t feelin’ shit ’cause we was killin’ shit.”

On insiste mais cela risque vraiment de créer un problème car son avocat avait promis lorsque 6ix9ine avait été libéré de prison pour des raisons sanitaires qu'il ne trollerait pas sur Internet (ce qu'il a allégrement fait) et qu'il ne parlerait pas de son affiliation ou des affaires de gang dans ses paroles.

Clairement, dans les deux cas, c'est complètement raté...