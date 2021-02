Booba vs. Rohff : Housni s'acharne !

Y a pas un maton de fleury qui m'arretait pas sans taper des barres sur toi tu t'es caché en isolement Vip tu chialais a la cabine menaçant dte pendre l'infirmière dit que t'es fragile même Balkany est plus digne que toi et tu fais le badboy nudiste sur twitter ????????‍♂️???????? soignes toi pic.twitter.com/jIwNVcoose

Il s'en prend ensuite au physique de son adversaire, le comparant à un coq.

"Pour le plus grand bonheur de la twittosphère on a retrouvé tes entraînements de boxe soutenus par tes jambes de coq sportif comme tu fais on te fera mais en plus hilarant parceque t'es un vrai clown dans ce game."

Pour le plus grand bonheur de la twittosphère on a retrouvé

tes entraînements de boxe soutenus par tes jambes de coq sportif???????? comme tu fais on te fera mais en plus hilarant parceque t'es un vrai clown dans ce game.???? pic.twitter.com/euI12HiHMU — ROHFF (@rohff) February 4, 2021

Booba n'a pas encore répondu, préférant faire la promotion d'un nouveau morceau de son protégé, JSX. Ceci dit, Rohff a enlevé son armure de combat le temps de rappeler qu'il était présent sur le nouvel album de Mister You, "HLM 2" qui vient de sortir. Mais on se doute que personne n'a envie d'en rester là et que la suite devrait être "musclée"...