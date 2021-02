50 Cent menacé par Floyd Mayweather

Le boxeur prend le rappeur au mot...

Après les coups virtuels et sur les réseaux sociaux, 50 Cent et Floyd Mayweather veulent s'échanger de vrais coups, sur un ring. Dans une interview accordée la semaine dernière à "The Morning Culture" de la radio V-103.3 à Atlanta, le rappeur devenu magnat de la télévision a déclaré qu'il aimerait avoir la chance de se mesurer à Mayweather : "Je me battrais contre Floyd si je pouvais descendre au poids. Ou s'il pouvait simplement me laisser descendre à 70-80 kg."

Evidemment, cette déclaration n'est pas passée inaperçue auprès de l'ancien champion du monde de boxe. Il a riposté aussi sec sur Instagram expliquant à ses presque 25 millions d'abonnés qu'il monterait volontiers sur le ring avec son rival dès cette année, peu importe le poids de chacun.

"J’ai aussi entendu dire que 50 Cent voulait se battre avec moi mais qu'il prétend que je suis trop petit. S'il veut se lancer à la fin de l'année, nous pouvons faire une exhibition. Je ne me soucie pas de la catégorie de poids avec aucun de ces gars. Les frères Paul gagneront beaucoup d'argent avec les événements, mais avec 50 Cent, il faudra que ce soit le gagnant qui empoche tout."

50 Cent a immédiatement répliqué en lançant une pique à l'ancien boxeur. Il a écrit :

"Le combat est ouvert parce que Floyd ne peut pas lire deux paragraphes de mon best-seller du New York Times ("Hustle Harder Hustle Smarter") sur IG live."

On ne sait pas si le combat aura vraiment lieu dans un ring mais virtuellement les coups pleuvent déjà...