The Weeknd : sa tournée reportée, de nouvelles dates ajoutées !

The Weeknd a décalé son "After Hours Tour" et en a profité pour le compléter avec de nouveaux concerts !

Avec la situation sanitaire actuelle, The Weeknd a été contraint de repousser une énième fois sa tournée mondiale. Rendez-vous donc en 2022 ! Mais bonne nouvelle malgré tout : il a ajouté 4 dates supplémentaires en France.

The Weeknd ne fait que parler de lui ! Entre le succès de son album "After Hours", sa future performance au Super Bowl ce week-end, et l’annonce de la sortie prochaine du best-of "The Highlights", on ne l’arrête plus ! Il aurait même pu enchaîner avec sa tournée "After Hours Tour", mais le coronavirus en a décidé autrement. Celui qui a fait une prestation incroyable pour les AMA vient d’annoncer le report de l’événement ! Prévu en 2020, décalé en 2021, il vient une nouvelle fois de changer les dates. La programmation a donc été décalée mais aussi modifiée…

The Weeknd donnera finalement le top départ de son show le 14 janvier 2022 à Vancouver au Canada. Ses trois concerts à l'Accor Arena de Paris sont décalés du 18 au 20 octobre 2022. Et ce n’est pas tout ! Il a confirmé son amour pour la France, en ajoutant 4 nouvelles dates dans le pays. Il se rendra à l'Arkea Arena de Bordeaux le 22 octobre, à l’Arena de Montpellier le 29 octobre, à la Halle Tony Garnier le 12 novembre, et une nouvelle fois à l'Accor Arena de Paris le 13 novembre 2022. Un mal pour un bien au final… Pour info, sachez que les préventes sont ouvertes dès demain !

Alors, heureux ? Nous, oui !

Voici les dates françaises de la tournée :

Mardi 18 octobre 2022 : L’Accor Arena – Paris (complet)

Mercredi 19 octobre 2022 : L’Accor Arena – Paris (complet)

Jeudi 20 octobre 2022 : L’Accor Arena – Paris (complet)



Samedi 22 octobre 2022 : Arkéa Arena – Bordeaux

Samedi 29 octobre 2022 : Zénith – Sud De France Arena – Montpellier

Samedi 12 novembre 2022 : Halle Tony Garnier – Lyon

Dimanche 13 octobre 2022 : L’Accor Arena – Paris