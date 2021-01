NTM a une bière à son nom

A la santé du 93 !

Joeystarr et Kool Shen sont deux figures légendaire sdu rap français. Peu de rappeurs peuvent se permettre de regarder les monstres du 93 dans les yeux et de leur dire "j'ai fait autant pour le rap français qu'eux". Car avec leur irrévérence, leur énergie sur scène et la qualité de leurs textes, le duo NTM a posé les premières pierres des fondations du rap FR, et 30 ans après, on peut dire que ces fondations sont très solides. La ville de Saint-Denis, d'où viennent les deux artistes, a décidé de leur rendre un hommage bien mérité en sortant une bière à leur nom !

Un beau clin d'oeil, notamment quand on connaît l'amour de Joey pour les boissons alcoolisées (même si d'après nos sources, il préfère le rhum des Caraïbes). Dans le cadre d'un partenariat entre l'office du tourisme de Saint-Denis (Plaine Commune), la Brasserie Urbaine de Saint-Ouen, NTM et Gaëlle Ghesquière, photographe officielle du groupe, une bière est mise en vente sur le site de l'office de la Plaine Commune (elle n'est actuellement plus dispo). La bière coûte 3,50 euros pour 33 cl, un prix honnête pour trinquer au nom des deux monstres du rap français.

Après le livre NTM, découvrez la nouvelle bière NTM ???? Vous pourrez la trouver dans nos points d'informations ainsi que sur la boutique en ligne ! ????

???? Disponible ici : https://t.co/ABwmMalBY1 pic.twitter.com/RFpxk1Q3VH — Visit Plaine Commune (@TourismPlaineCo) January 1, 2021

Régis Cocault, directeur de l'office, affirme que la bière est douce et qu'elle plaît à beaucoup de monde. Il déclare également qu'il espère valoriser le territoire notamment par le prisme des cultures urbaines via cette initiative. Il annonce enfin qu'un projet est en cours, avec pour objectif de ramener NTM à la maison, à Saint-Denis, pour un gros événement local si les conditions sanitaires le permettent. On espère que ça aura lieu !