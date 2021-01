Booba clashe à nouveau Gims : "Ta musique est mauvaise, tu es vilain et t’as pas de cojones"

Le Duc n’en a pas fini avec Gims et lui fait savoir.

Décidément Booba ne laisse aucun répit à Gims. Il s’est sévèrement attaqué au membre de la Sexion d’Assaut sur Twitter, à travers un extrait de l’émission "Peopl’Émik" sur les énormes cachets demandés par certains artistes.

Quand Booba a quelqu’un dans le viseur, il ne le lâche plus. Ses ennemis sont tellement nombreux que Le Duc leur a dédié une série : "C’est quoi ce miel ?". Mais parfois, le rappeur du 92 n’a même pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque d’autres lui mâchent le travail. En effet, dans une émission ivoirienne ("Peopl’Émik") un homme d’affaire prénommé Al Mustapha s’en est pris à Gims. Le thème de l'émission était : Concerts aux droits d’entrée exorbitants et le nom de Gims est ressorti parmi les artistes demandant les plus gros cachets. C’est à ce moment-là que le businessman s’est lâché : "Je ne l’aime pas, du tout (…) Je ne sais pas, mais je ne l’aime pas". Il ajoute ensuite : "Il n’est pas ouvert au public. Gims, je ne l’ai jamais vu sourire". Puis termine en disant : "Il est très guindé. Je sais que ça va partir… mais bon ça n’engage que moi". Un avis honnête et personnel.

Il n’en fallait pas moins à l’interprète de "Kabila" pour sauter sur l’occasion. Une opportunité de clasher comme celle-ci, ça ne se loupe pas ! Booba a donc partagé la vidéo sur Twitter avec écrit en légende : "Gims on t’aime pas ! Et plus les jours passent et moins on t’aime. Ta musique est mauvaise, tu es vilain et t’as pas de cojones. Et tu sens mauvais par dessus l’marché". Des propos durs et non sans une pointe humour, comme on en a l’habitude avec l'ennemi juré de Rohff. Et là, il ne s’agit pas de piratage. Pour l’instant, le principal concerné n’a pas réagi et ne le fera probablement pas.

C’est peut-être plus sage…