Nekfeu et Népal sont dans un manuel scolaire

Et si on apprenait le français grâce au rap ?

Il y a quelques jours, on apprenait que le morceau "Au DD" de PNL était la sonnerie d'un lycée à Casablanca, aujourd'hui, on apprend que le rap se fait une place dans les écoles européennes. En effet, un texte de Nekfeu et Népal apparait dans un manuel scolaire allemand.

L'ouvrage en question est consacré à l'apprentissage de la langue française en Allemagne et c'est une internaute qui a partagé cette découverte sur Twitter.

Le texte publié dans ce manuel est tiré du morceau "En face", extrait de l'album posthume de Népal, intitulé "Adios Bahamas" et sorti en janvier 2020. D'ailleurs, le projet se rapproche de plus en plus de la certification car il s'est écoulé à environ 40 000 exemplaires. Cependant, la certification importe peu pour Diabi, celui qui a composé "En face" qui déclare : "À mes yeux, c’est mieux qu’une certif."

Quand la plume de quelqu'un est reconnue au point de contribuer à l'apprentissage des enfants qui ne parlent pas français, on peut dire que la boucle est bouclée.