Booba plus agressif que jamais : Gims, Benash et Saïd Taghmaoui prennent cher !

Ses attaques sont de plus en plus violentes.

Le passage forcé des clashs que Booba entretient sur Twitter après la suppression définitive de son compte Instagram n'a pas ralenti le rappeur des Hauts-de-Seine. Au contraire, on a même l'impression que cette décision l'a rendu encore un peu plus agressif si c'était encore possible. Et cette fois, il délaisse un peu Rohff pour mettre des taquets à Benash, Saïd Taghmaoui et Gims. Twitter étant un réseau social beaucoup plus permissif qu'Instagram, le Duc peut donc envoyer du lourd, jugez plutôt.

Il commence avec Saïd Taghmaoui. Le comédien révélé par le film "La Haine" de Mathieu Kassovitz qui avait lui-même clashé Booba emboîte le pas du cinéaste. On le voit au volant de sa voiture, hilare, parlant de ce que l'on pense être le bannissement d'Instagram de Booba.

"La fin des réseaux sociaux ? Il y en a qui vont maigrir..." Il rigole mais devrait se méfier. Car Booba n'oublie rien. En fin de vidéo, on voit d'ailleurs une photo de Franck Gastambide, le réalisateur de la série "Validé" dans laquelle joue le comédien. Rappelons pour ceux qui n'auraient pas suivis que B2O n'a pas du tout aimé la série sur les coulisses du rap game.