Eminem a-t-il clashé Snoop Dogg ?

Les deux artistes s'entendaient pourtant plutôt bien avant ça...

Vous le savez tous, Eminem est toujours prompt et vif quand il s'agit de rebondir sur l'actualité pour lacer des clashs ou y répondre, souvent de manière virulente. L'ancien protégé de Dr.Dre avait à l'époque l'air de s'en foutre un peu du rap game et de la compétition, mais en prenant de l'âge il s'est mis à avoir plus d'égo, à être plus susceptible. Il faut dire aussi que les attaques contre lui sont plus nombreuses. La dernière en date est venue d'un autre protégé de Dr.Dre,.Snoop Dogg, avec qui Eminem entretenait d'excellentes relations jusqu'ici.

Snoop n'avait pas été très tendre, même s'il a sûrement dit ça de manière posée : "Eminem, le grand espoir blanc. Les rappeurs blancs n'avaient aucun respect dans le game, aucun. Dre a probablement mis Eminem dans une position où il peut être considéré comme un des dix meilleurs rappeurs de l'Histoire, je ne le pense pas, mais le game pense qu'il est l'un des dix meilleurs paroliers. Mais c'est juste parce qu'il était avec Dre, et que Dre l'a aidé à trouver la meilleure version d'Eminem. Je ne le mets pas dans mon top 10 car il ne peut pas rivaliser avec certains rappeurs des années 80 comme Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, Ice Cube, LL Cool J".

Une attaque assez douloureuse visiblement, si on en juge par la réponse d'Eminem dans son nouveau morceau "Zeus" : "en ce qui concerne les beefs, je suis habitué à ce qu'on me frappe, mais simplement pas dans mon propre camp. Je suis diplomate parce que j'essaie de l'être, la dernière chose dont j'ai besoin c'est que Snoop me dénigre. Mec, tu étais un putain de God pour moi, mais pas vraiment en fait, j'avais juste écrit Dog à l'envers". Une réponse qui nous tirerait presque une petite larme tant elle a l'air sincère.