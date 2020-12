Dr. Dre apparaît dans le jeu "GTA V" avec Jimmy lovine !

Les deux associés et amis Dr. Dre et Jimmy lovine se retrouvent dans "GTA V".

Le jeu vidéo "GTA V" vient d’être mis à jour. Dr. Dre et Jimmy Iovine ont tout les deux fait leur entrée dans le monde de "Grand Theft Auto Online".

Alors que tous les gamers attendent la sortie de "GTA VI", "GTA V" fait encore parler et ne cesse de surprendre. On a eu le droit à de nombreuses nouvelles arrivées. Ont notamment intégré le jeu : le duo Dr. Dre et Jimmy Iovine. Le timing est presque parfait puisque cela fait quasiment quinze ans jour pour jour que son premier projet "The Chronic" est sorti. Il a été livré dans les bacs le 15 décembre 1992 ! Un bon moyen donc de célébrer cet anniversaire !

Dans le jeu, les deux compagnons de route se retrouvent dans un aéroport et se rendent compte qu’ils ont perdu des fichiers musicaux importants. Leur apparition est très courte mais remarquée ! C'est un vrai coup de buzz de la part du développeur et éditeur Rockstar !

On retrouve aussi DJ Pooh et le producteur Scott Storch. Un très beau casting ! Et ce n’est pas la première fois que le jeu invite des stars du rap game. En novembre dernier, Tyler the Creator a prêté sa voix à quelques personnages.

En tout cas, Dr. Dre est plus que jamais d’actualité en ce moment ! Il serait même enfermé dans son studio pour préparer un tout nouveau projet. Petit indice qui va vous faire saliver ? Eminem serait de la partie ! Mais on sait comment fonctionne l'auteur de "Get It". Il est si perfectionniste qu’il peut mettre des années avant de dévoiler son album ! Armons-nous donc de patience...