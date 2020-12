Quando Rondo : 600Breezy lui met un coup de pression

Les proches de King Von restent en colère.

Quando Rondo, tenu responsable de la mort de King Von par les proches du rappeur de Chicago, va devoir apprendre à vivre avec un oeil dans le dos. Alors qu'hier, l'oncle de Von annonçait que personne ne lui laisserait de répit, aujourd'hui, c'est 600Breezy, un autre proche de King Von, qui a avait déjà répondu au diss track de Rondo, qui fait de nouveau monter la pression en se filmant à Savannah en Géorgie, la ville natale de Rondo...

Les rappeurs de Chicago se sont rendus sur Instagram mardi 8 décembre pour révéler qu'ils étaient à Savannah, en Géorgie cette semaine. Au début, on ne savait pas vraiment pourquoi ils étaient là mais leurs fans ont vite compris que cela avait quelque chose à voir avec une éventuelle vengeance du meurtre du rappeur "Took Her To The O".

Memo600, un autre proche de Von est filmé sur le panneau de bienvenue de la ville. Ambiance... Plus tard, 600Breezy montrait dans ses stories qu'il faisait le tour de la ville et expliquait à quel point elle était ennuyeuse. Dans les commentaires, on lui signalait quand même qu'il était dans le mauvais quartier de la ville et qu'il serait forcément accusé s'il arrivait quelque chose à Quando Rando.

Evidemment, 660Breezy a expliqué qu'il était en ville pour tourner un clip et que si jamais il vengeait Von, personne ne le saurait jamais. On s'en doutait quand même un peu mais de fait, il quand même largement augmenté le niveau de pression et, malgré tout, si jamais Rondo se faisait tirer dessus, il ferait certainement partie des premiers suspects.