Jeremih prend la parole pour la première fois

Première déclaration depuis qu'il est sorti de l'hôpital.

Le chanteur Jeremih était hospitalisé à cause du Coronavirus pendant les 3 dernières semaines. Il avait développé une forme très grave, était maintenu immobile, en soins intensifs et placé sous respirateur artificiel, au point que sa communauté commençait réellement à craindre pour sa vie. Mais il est enfin de retour chez lui depuis presque trois jours, avec une situation qui s'est nettement améliorée. C'est son ami Chance The Rapper qi avait été le premier à annoncer la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

Enfin chez lui, Jeremih a pris la peine de s'exprimer publiquement pour remercier tous ses fans et les gens qui lui ont envoyé de la force. "En premier lieu et avant toute chose, je tiens à remercier le Seigneur et les équipes incroyables de docteurs et d'infirmières du Nrothwestern Memorial Hospital pour m'avoir sauvé la vie. Je serai éternellement reconnaissant. Je voudrais également remercier ma famille et mes amis pour toutes leurs prières et leurs voeux de bonheur. Je suis submergé par la gratitude. Enfin, je remercie spécialement Chance The Rapper, 50 Cent et Diddy pour leur amour et leur soutien".

Les 3 artistes avaient en effet pu exprimer leurs inquiétudes concernant l'état de Jeremih, mais avaient aussi envoyé beaucoup de force au chanteur via les réseaux. On espère désormais que l'artiste va se remettre doucement et qu'il pourra recommencer très bientôt à exercer son métier, sur la scène ou en studio !