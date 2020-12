Rihanna est-elle en couple avec Asap Rocky ?

La rumeur s’intensifie.

Rihanna et Asap Rocky seraient en couple selon les dires d’une source au magazine People. Une rumeur accentuée par le "couple" qui a été vu à New York lors d’un diner avec des amis. Les spéculations vont bon train, même si les deux stars n’ont encore rien confirmé. Cela fait plusieurs mois maintenant que certains médias attestent que les deux artistes, sont bien plus que des amis. Le fait d’avoir été vus en train de dîner avec des amis au Beatrice Inn, à New York samedi 28 novembre amplifie davantage la rumeur.

Après le scandale autour de son défilé Savage x Fenty, Rihanna fait aujourd’hui parler d’elle, non pas pour la sortie de son album (qu’on attend toujours), mais pour ses histoires de cœur. En effet, lors de la promotion en juillet dernier du "Fenty Skin", dont Asap Rocky est l’une des égéries, l’alchimie entre les deux se faisait sentir. Une alchimie palpable également lors de leurs vidéos promotionnelles faites pour les magazines Vogue et GQ. Les deux étaient tout sourire et ne pouvaient s’empêcher de se taquiner. Une proximité qui n’est pas passée inaperçu à l’époque et qui vient aujourd’hui remettre du feu aux poudres.

???? Des sources fiables annoncent que Rihanna et A$AP Rocky sortent ensemble.



C’est désormais officiel, A$AP va pondre une masterclass pour son prochain album. pic.twitter.com/xayj1NBNtW — French Rap ???????? (@FrenchRapUS) December 1, 2020

Célibataire depuis sa rupture avec le milliardaire Hassan Jameel, après trois ans de relation, celle qui apparaît dans le classement Forbes disait il y a quelque temps qu’elle ne cherchait pas l’amour. Une source avait même déclaré à E ! News : "Elle veut être célibataire et ne va pas se lancer dans quelque chose". En ajoutant : "Elle traîne avec Asap Rocky, mais ne sort pas avec lui". Les choses ont l’air d’avoir changé depuis. C'est vrai que beaucoup de relations ont d’abord commencé par une amitié…Affaire à suivre !