Megan Thee Stallion revient sur son diss track contre Tory Lanez

Le premier album de Megan Thee Stallion, "Good News" sorti le 22 novembre, la rappeuse de Houston envoie des scuds à celui qui lui a tiré dessus lors d'une soirée, Tory Lanez, dans le titre "Shots Fired".

Lors d'une interview dans le morning de la radio Hot 97, Megan a déclaré qu'elle en avait marre d'être adulte et raisonnable alors que Tory Lanez a fait quasiment tout un album, "DAYSTAR" pour se défendre. Elle a pensé qu'elle avait elle-aussi le droit de s'exprimer sur ce qui s'est passé.

"Il arrive un moment où il est parfois difficile d'être la plus grande personne. A un moment, je ne peux pas laisser les gens me marcher dessus comme je ne peux pas continuer à prendre des coups sans rien dire. Ce n'est pas dans ma nature, mais quand vous avez raison et que vous savez que vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas forcément besoin de donner de réponses. Mais quand vous faites du rap, vous le mettez sur un disque. C'est pourquoi je choisis maintenant de dire quelque chose. J'avais déjà la chanson mais j'ai préféré la garder pour l'album. J'aurais pu la sortir plus tôt mais j'ai préféré rester calme et patiente, voir comment ça se passait et mettre tout ça sur mon album."