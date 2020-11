King Von : 600Breezy répond au diss track de Quando Rondo

La tension n'est pas redessiné entre les amis de King Von et Quando Rondo.

La mort de King Von n'en finit plus de susciter des remous. Il faut dire qu'avec le diss track balancé par Quando Rondo, accusé d'être partie prenante de la bagarre qui a coûté la vie au rappeur de Chicago, on s'attendait à des réactions plutôt virulentes. Mais alors qu'on pensait que Lil Durk, un proche de Von, serait le premier à dégainer, c'est 600Breezy qui répond à la provocation de Rondo.

Si on ne connaît pas bien 600Breezy comme artiste, sachez que c'est un ami d'enfance de King Von puisque les deux rappeurs ont grandi ensemble dans le même quartier de Chi-Town. Il avait été aussi un des premiers à shooter T.I. pour ses commentaires après la mort du Chicagoan. Mais il ne s'est pas arrêté là. Lui aussi a écouté les propos de Quando Rondo dans son morceau "End of Story" dans lequel il clashe l'entourage de Von et répond à ceux qui pensent qu'il se cache pour ne pas subir de représailles de la part des amis du rappeur assassiné.

"Du sang sur ton frère par terre, tu vas ramasser tes hommes/Putain de droit, nous crions à la légitime défense, il n'aurait jamais dû me toucher/Regardez les images, c'est toute la preuve, voyez-les ces mecs Je n'aurais pas dû me précipiter/Qui a dit que je me cachais ? Je roule toujours avec mon groupe".

600Breezy lui a demandé d'arrêter d'annuler des shows et au contraire, d'y venir pour chanter ce titre. Si la menace n'est pas clairement exprimée, elle est bel et bien là. On espère tout de même que cette histoire va s'arrêter et qu'il n'y aura pas d'autres blessés.