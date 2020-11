Nipsey Hussle : sa boutique "The Marathon Clothing" a été mise à sac

L'indignation est à son comble.

Tout ce qui touche à Nipsey Hussle a quelque chose de l'ordre du sacré depuis que le rappeur angelino a été tué. Alors quand les gens ont découvert la boutique de vêtements qu'il avait ouverte à Los Angeles pillée et totalement détruite, l'émotion et la colère ont été immédiates.

The Marathon Clothing Store, la boutique de vêtements installée par le rappeur à Crenshaw a été littéralement détruite : toutes les fenêtres ont été fracassées, il y a des graffitis peints sur les murs, le feu a brûlé une partie des murs et toute la marchandise a évidemment disparu. Plus que les dégâts matériels ce qui écoeure les gens, c'est le symbole. C'est à cet endroit que Nipsey Hussle a été abattu en mars 2019 à seulement 33 ans, dans une zone commerciale de l’avenue Slauson dont le rappeur était aussi le propriétaire,

Le magasin Marathon n’a pas été le seul établissement touché - les boutiques environnantes de la place où il se trouve ont également été endommagées. Mais comme le montre la vidéo, les gens ont déjà commencé à nettoyer le désordre dans l'espoir de revenir à la normale dès que possible. Plus qu'un magasin, il s'agit d'un symbole où vit encore la mémoire de Nipsey Hussle qui avait beaucoup fait pour sa communauté. Et "Marathon" est devenu une sorte de "lieu de culte" où se rencontrent les fans du rappeur décédé.