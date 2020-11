King Von : sa famille prend la parole

L'héritage de King Von va perdurer.

Assassiné le 6 novembre dernier après une bagarre devant un club, King Von a été inhumé cette semaine dans la plus stricte intimité. Néanmoins, sa famille a pris la parole pour remercier les fans de leur soutien sans faille et leur annoncer que son héritage allait perdurer.

"Merci à tous ceux qui ont montré leur amour pour King Von. Vous avez tous joué un rôle énorme dans l'héritage de Von, et en continuant à jouer sa musique et en partageant vos histoires sur la façon dont il vous a tous inspiré et influencé, vous gardez son héritage vivant."

La déclaration se poursuit en expliquant que la famille et les proches de King Von comptent continuer à aller de l'avant et suivre les plans qu'ils avaient prévu pour son premier album, "Welcome to 'O'Block". Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient continuer à travailler sur de la musique inédite qui sera partagée à l'avenir dans des albums posthumes comme cela a été le cas pour Juice Wrld ou Pop Smoke. "Von a beaucoup travaillé et avait des idées et de la musique que nous publierons ultérieurement."

Von est décédé après avoir été impliqué dans un différend qui s'est transformé en fusillade à Atlanta, en Géorgie, le 6 novembre 2020. Il avait 26 ans. Sa mort a lancé une série noire pour le rap américain puisque dans la foulée, un autre rappeur, Mo3 a été assassiné à Dallas tandis que Boosie Badazz et Benny The Butcher se sont fait tirer dessus. Espérons que cette situation se calme un peu.