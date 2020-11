6ix9ine : son manager en colère après la diffusion d'un documentaire

Un documentaire sur Tekashi vient de sortir.

6ix9ine fait l'objet d'un documentaire qui vient de débarquer sur la plateforme Hulu. Le reportage se penche sur la carrière du rappeur de Brooklyn qui risquait la prison à vie pour racket alors que sa carrière était en plein essor. Le documentaire "69 : The Saga of Danny Hernandez" est disponible sur la plateforme de streaming depuis le lundi 16 novembre. Mais, cela n'est pas du tout du goût du manager de l'artiste qui a expliqué que ni ce documentaire, ni celui sur lequel travaille Showtime n'ont été autorisés par Tekashi ou son entourage.

Le synopsis du reportage de Hulu explique qu'il revient sur "la vie de la sensation polarisante du rap et du troll Internet Tekashi 6ix9ine" et rappelle que le rappeur de Brooklyn est "une des personnalités les plus controversées de la culture pop contemporaine qui a plusieurs fois fait sensation sur Internet pour ses clips ou ses beefs sur les réseaux sociaux, avant de témoigner contre le gang de Brooklyn des Nine Trey Gangsta Bloods dans un procès historique".

Le documentaire réalisé par Vikram Gandhi présente les contributions de nombreuses personnes qui ont connu 6ix9ine enfant à Brooklyn ou avant la célébrité. Le reportage inclut également le témoignage de son ex-petite amie Sara Molina.

La diffusion de cette bande-annonce, tout comme le documentaire Showtime annoncé précédemment sur Tekashi n'ont pas été autorisé par le rappeur ou son entourage et son manager, Murda Murphy, tient à dénoncer cette situation et demande aux fans de l'artiste de ne pas les soutenir.