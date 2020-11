Kalash Criminel et Michel Polnareff se kiffent !

Kalash Criminel et le chanteur français s'encensent sur les réseaux sociaux !

Sur Twitter, le rappeur cagoulé et Michel Polnareff se sont envoyés beaucoup de respect. Ils s’apprécient et valident leur travail respectif.

Une amitié plutôt improbable est née entre Kalash Criminel et Michel Polnareff. Et c’est le chanteur français qui a tendu la première perche. Sur Twitter il a publié "On ira tous au paradis" en mentionnant l’auteur du son "A.D.N". Il fait bien évidemment référence au morceau "Polnareff" du rappeur sorti en 2017. Dans ce dernier il dit : "Polnareff nous a menti, on ira pas tous au paradis". Flatté par cette attention celui qui va bientôt livrer un nouvel album a décidé de lui répondre. Il reprend le tweet en ajoutant : "BIG MICHEL POLNAREFF".

BIG MICHEL POLNAREFF @MICHELPOLNAREFF ❤️????????✊????????????

R.A.S https://t.co/fh4JJBqZpk — SÉLECTION NATURELLE LE 20 NOVEMBRE (@KalashCriminel) November 12, 2020

Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la star de la chanson française se rapproche d’un rappeur. En avril dernier, Jul et lui se sont montrés très complices sur les réseaux sociaux. Même si l'histoire commençait mal puisque Polnareff avait critiqué Jul sans le connaitre. Il avait tenu à s'excuser pour ça !

Quand @MagaliBerdah m’a demandé quel chanteur français je détestais, je ne trouvais pas le nom, et quand elle m’a dit JUL, j’ai dit, oui c’est ça; je viens de l’écouter sur YouTube et me suis rendu compte que je me suis trompé de personne; je présente toutes mes excuses à @jul ⚓️ — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) April 22, 2020

Celui qui cartonne avec sa team marseillaise ne lui en avait pas tenu rigueur. Il avait même joué la carte de la dérision...On valide !

C’est cool de voir cette entente entre deux univers totalement différents. Maintenant on attend plus qu’une seule chose : les featurings !

Vous en pensez quoi ?