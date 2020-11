G Herbo chercher son rouleur de joints personnel

Et son annonce est très sérieuse.

Vous savez rouler des pétards et vous cherchez un job ? Vous avez même un certain degré d'expertise dans ce domaine ? Alors, on a une bonne idée pour vous. Mieux, on a un boulot pour vous. En effet, le rappeur G Herbo est prêt à payer 100 dollars par jour pour avoir son rouleur de joints personnel. Ne riez pas, il est très sérieux et c'est un job à plein temps.

G Herbo est prêt à débloquer un budget pour celui qui deviendra son rouleur de blunts personnel. Seul inconvénient, c'est un full time job et il n'y pas de jour de repos. Le rappeur de Chicago a lancé son offre d'emploi dans une vidéo sur Instagram, offrant même aux candidats un tuto sur la façon de bien rouler des joints. Et bien que le salaire ne soit pas nécessairement attrayant, le travail comporte quand même des avantages que de simplement rouler et de suivre le rappeur partout - le candidat retenu pourra fumer gratuitement.

"Qui est prêt à gagner 36 000 $ par an ? Je suis prêt à payer 100 $ par jour pour rouler. Vous n'aurez pas plus, vous ne pourrez pas obtenir plus cependant. C'est tout ce que je peux vous proposer, une centaine de dollars, mais je vous laisse fumer. Vous fumez gratuitement et vous chillez."

Il a ensuite assuré qu'il était très sérieux et a donné ses critères d'embauche.

"Juste pour vous le sachiez, je ne joue pas. J'aime trop fumer et je déteste rouler autant."

Si vous êtes intéressés, après tout pourquoi pas, vous pouvez certainement vous adresser à G Herbo via ses réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez nous envoyer votre candidature, on transmettra...