6ix9ine : un de ses ravisseurs condamné

Tekashi a bien fait son job...

Si on n'entend plus 6ix9ine depuis l'échec de son album lancé à la suite de sa sortie de prison, "Tattle Tales", ses affaires judicaires courent toujours et les tribunaux ne chôment pas. Un de ses ravisseurs aurait été lourdement condamné dans cette affaire au début du mois de novembre.

Si on en croit les informations de TMZ, Anthony "Harv" Ellison, l'un des participants à l'enlèvement de Tekashi en 2018 aurait été condamné à 24 ans de prison le mercredi 4 novembre par un tribunal fédéral de New York pour racket, enlèvement et agression.

La peine d'Ellison intervient plus d'un an après que 6ix9ine ait témoigné lors du procès d'octobre 2019 contre le gang des Nine Trey Gangsta Bloods, qui comprenait Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack, entre autres. Tekashi avait alors identifié Ellison comme étant le cerveau du kidnapping de 2018. Les images de la caméra de bord capturées par le chauffeur de 6ix9ine avaient capté une bonne partie de l’incident en vidéo.

Mais surtout, pour sauver sa peau, le rappeur de Brooklyn n'a pas hésité à charger ses anciens amis et le résultat, c'est qu'ils ont tous les deux été lourdement condamnés pour racket, complot, mutilation, agression avec arme, trafic de stupéfiants et enlèvement.

En échange de son témoignage, 6ix9ine, lui, a vu sa peine considérablement réduite et il a même été libéré le 1er avril à cause de son asthme et de la pandémie de coronavirus qui faisait rage dans les prisons américaines. Depuis, il tente de reprendre le cours de sa carrière...