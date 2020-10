Booba vs Rohff : ils sortent les dossiers de prison !

Tous les coups sont permis...

Le clash entre Booba et Rohff ne semble pas vouloir s'arrêter. Au contraire, les deux artistes vont de plus en plus loin. Après les affaires sexuelles, ils sortent les dossiers de prison de chacun et compare leur situation.

C'est sans doute le rappeur du 9.4. qui a relancé les "débats" avec un long message sur Instagram dans lequel il revient sur la détention du Duc à Fleury-Mérogis, une prison qu'ils ont fréquenté tous les deux. Rohff rapporte des témoignages qu'il aurait reçus des surveillants et des auxiliaires et qui racontent le passage de B2O derrière les barreaux après la bagarre avec Kaaris à Orly.

On peut lire que Booba "pleurait au téléphone", qu'il "refusait la promenade", qu'il ne se "lavait pas" et d'autres joyeusetés du même style.

"L'infirmière qui t'a reçu comme tout le monde t'a trouvé fragilisé psychologiquement et t'imaginais plus costaud que tu ne l'es en vérité, vers de terre musclé que tu es" "Fallait venir dans la jungle au lieu de t'isoler comme un peureux toi qui fais le thug pour les prépubères sur les réseaux"

On peut y lire encore d'autres "faits" qu'on vous laisse lire. Evidemment, Booba a répondu illico et menace Rohff de publier son casier comme il l'avait fait pour La Fouine (qui n'a rien demandé et qui se retrouve encore embarqué dans cette affaire) et lui demande de sortir un projet face à lui ce qui semble confirmer qu'il va bien lancer quelque chose ce vendredi...

"Les faits sont que en 43 ans de Ducance je n’ai jamais détourné aucune mineure ni jamais violé personne mon petit Housni. Et tu m’as bloqué j’peux même pas t’insulter ta grand-mère . Fleury j’étais au VIP j’suis une reusta coco pas toi. Et non je ne suis pas un crasseux on a la douche en cellule à Rifleu. Ressaisis-toi puto . Et au lieu de t’obstiner à me traîner dans la boue..... Sors un son le 6 baltringue t’osera jamais car t’es une salope t’es juste bon à braquer ton p’tit frère battre tes femmes même enceintes et massacrer des jeunes innocents. Fais pas l’malin sinon j’sors ton casier comme j’ai fais à ÉMILE le vrai pointeur. RDV le 6 caïd en carton"

Et de ressortir lui aussi de vieux dossiers...

L'escalade est vraiment violente et il est désormais certain que les deux iront jusqu'au bout, il faut donc s'attendre à de nouvelles révélations/provocations dans les jours qui viennent.