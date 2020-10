Fivio Foreign arrêté pour agression !

Le rappeur est derrière les barreaux.

Le rappeur Fivio Foreign, considéré comme la relève du rap new-yorkais et un des meilleurs représentants de la Drill US, vient peut-être de voir sa si florissante carrière prend un grand coup dans l'aile. En effet, il a été arrêté ce week-end dans le New Jersey pour agression et il a passé la fin de semaine derrière les barreaux car il ne semble pas qu'il soit libérable sous caution.

Fivio s'est d'abord fait connaître en 2019 avec la chanson "Big Drip", remixée par Lil Baby et le rappeur de Migos, Quavo. En mai 2020, il a obtenu sa première entrée au Billboard avec le titre "Demons" en featuring avec Drake. Il a ensuite enchaîné avec "Zoo York" avec Lil Tjay et feu Pop Smoke. Sa carrière en pleine ascension risque de subir un coup d'arrêt.

Natif de Brooklyn, Fivio Foreign est un des grands espoirs du rap américain mais il semble qu'il ait vraiment du mal à quitter la rue et ses affres. En août, il a été pris dans une fusillade à Atlanta. La situation était tellement floue qu'on a même cru, un temps, qu'il avait été abattu. Heureusement, il n'en était finalement rien mais les informations qui ont filtré juste après cette fusillade n'ont pas permis d'établir ce qui s'était réellement passé. Cette fois, c'est encore la même chose. Fivio Foreign est derrière les barreaux pour agression et coups et blessures mais on n'en sait pas plus. Les prochains jours devraient apporter un peu plus d'informations.