OnlyFans, le juteux business de Tyga, Cardi B ou Swae Lee

Combien rapporte un coup OnlyFans ?

De grosses célébrités ont décidé de se créer un compte OnlyFans. Sur ce réseau social qui correspond grosso modo à Instagram, vous pouvez accéder à des photos et vidéos inédites et privées si vous payez. Les prix varient en fonction des célébrités et de ce qu'ils proposent sur leurs comptes. Tyga par exemple fait partie des plus chers mais le contenu est plus qu'explicite, à la limite du porno et valide certainement le prix payé par le spectateur. Mais qu'en est-il de Cardi B ou Swae Lee ?

Depuis la pandémie, les célébrités ont un peu plus de temps libre. Même si la plupart charbonnent en studio, ils n’ont plus de concerts à donner et ni d'autres représentations. Qu'ont-ils donc décidé de faire pour s’occuper et gagner un peu d’argent ? S’inscrire sur OnlyFans bien sûr ! Ce réseau social est considéré comme le nouvel Instagram payant. Tu postes le contenu que tu souhaites et tu peux faire payer tes abonnés. Tyga s’est récemment prêté au jeu, et n’a pas fait les choses à moitié ! On le voit nu, sexe apparent, accompagné de femmes qui "s’amusent". Grâce à ses vidéos provocantes, il a fait le buzz, gagné des fans et donc de l’argent. Habile ! D’autres personnalités ont suivi le mouvement. Elles ont créé leur compte, mais sont pour la plupart beaucoup plus pudiques.

Faisons un petit topo sur les comptes OnlyFans :

Cardi B

Nom d’utilisateur : iamcardib

Prix/mois : $4.99

Tyga

Nom d’utilisateur : tyga

Prix/mois : $20.00

Rico Nasty

Nom d’utilisateur : nastyricoo

prix/mois: $6.00

Swae Lee

Nom d’utilisateur : swaelee

Prix/mois : $0



Rubi Rose

Nom d’utilisateur : rubixrose

Prix/mois : $9.99



Casanova

Nom d’utilisateur : Casanova_2x

Prix/mois : $25.00

Blac Chyna

Nom d’utilisateur : blacchyna

Prix/mois : $19.99