Soso Maness moqué, il répond

En posant sur un son drill, il n'a pas que des heureux.

Soso Maness est en ce moment en haut de l'affiche grâce à sa participation au titre "Bande Organisée" avec Jul, SCH et Kofs, entre autres. Et s'il y a bien une chose que tout le monde a retenu de ce titre et la performance du Marseillais, c'est bien son "Zumba Cafew". Alors quand il se lance sur un style totalement opposé, de la drill en l'occurrence, les auditeurs ne comprennent pas et critiquent...

"Ce n'est pas parce qu'on en fait pas qu'on ne sait pas en faire" écrit-il sur son compte Instagram, avant de balancer une vidéo dans laquelle il rappe sur une prod drill.

Mais les réactions n'ont sans doute pas été à la hauteur de ses attentes. On peut notamment lire des commentaires très déplaisants comme "Plus jamais ça pitié", "Eclatax" ou d'autres phrases du même type. Evidemment, cela n'a pas fait plaisir à Soso Maness qui a répondu rapidement à ses détracteurs.

Il écrit notamment :

"L’équipe vous êtes vraiment en train de débattre sur un freestyle que j’ai fait à la jetée sur Insta ? […] Personne peut me dire à moi si je suis légitime ou pas à faire de la drill, vous êtes des fous. […] Donc à partir de là Zumba Cafew, drill ou même tektonik, celui qui n’est pas content, c’est pareil."

Et il rappelle que c'est juste un freestyle enregistré en studio pour le plaisir mais surtout qu'il fait bien ce qu'il veut. Et puis, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la mode est à la drill, il est donc normal que tous les rappeurs s'y essaient un peu, ne serait-ce que pour montrer qu'ils ont les qualités pour réussir à poser sur ce style...